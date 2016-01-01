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В селе Перово в Крыму прошла акция "Бессмертный Полк"

Автор:
Pavel
Дата публикации:
10:14
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“Бессмертный полк” собрался не только в столице и региональных центрах России, но и в небольших городах и сёлах. Так, к памятной акции присоединились жители села Перово, которое находится в Симферопольском районе Республики Крым.

Люди от мала до велика прошли небольшой, но очень яркой колонной по улицам Перово. Встали в строй и главные герои этого праздника - ветераны Великой Отечественной войны. Затем, как видно на фото, участники акции поздравили ветеранов с Днём Победы и возложили цветы к монументу.

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