В селе Перово в Крыму прошла акция "Бессмертный Полк"

Автор: Pavel Дата публикации: 10:14

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“Бессмертный полк” собрался не только в столице и региональных центрах России, но и в небольших городах и сёлах. Так, к памятной акции присоединились жители села Перово, которое находится в Симферопольском районе Республики Крым.

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185200

Люди от мала до велика прошли небольшой, но очень яркой колонной по улицам Перово. Встали в строй и главные герои этого праздника - ветераны Великой Отечественной войны. Затем, как видно на фото, участники акции поздравили ветеранов с Днём Победы и возложили цветы к монументу.