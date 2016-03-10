С Рижского вокзала отправился «Поезд Победы»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:24

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9 мая с Рижского вокзала в Москве отправился "Поезд Победы". Пассажирами праздничного ретро-состава стали ветераны Великой Отечественной войны и железнодорожного транспорта. Их, к слову, с самого утра на Рижском вокзале встречает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет. Здесь же главных героев праздника приглашают станцевать вальс, а девушки и юноши дарят ветеранам сувениры на память о Дне Победы. Перед отправлением, ветераны возложили цветы к памятнику железнодорожникам.

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185202

Маршрут "Поезда Победы" пройдёт мимо станций Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск и завершится на станции Новоиерусалимская, после чего вернётся на Рижский вокзал. В пути ветеранов будут сопровождать артисты, баянисты, по радио для участников акции будет проведена экскурсия, во время которой можно узнать об интересных местах по пути следования поезда.