Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плодородный грунт незаконно вывозят из деревни Некрасово в Республике Марий Эл

Плодородный грунт незаконно вывозят из деревни Некрасово в Республике Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
11:01
  • 40
  • 0

Этот небольшой сюжет был снят по просьбе неравнодушных граждан деревни Некрасово, рассказывает автор видео. Причиной беспокойств жителей деревни Некрасовка стала разработка карьера на земле сельхозназначения.

Неизвестные срезают в поле верхние слои почвы. Это, по мнению местных жителей, осуществляется незаконно - так называемыми "чёрными копателями". Скорее всего, грунт богат торфом и песком, - предполагает мобильный репортёр.

"Просто если не остановить сейчас это безобразие, то последствия деятельности "черных копателей" будут ужасны. К тому же поля просто захламляются. Килемары нуждаются в официальном карьере! Ели его не будет, то незаконные действия продолжатся. Ведь песок и торф нужен всем," - пишет мобильный репортёр.


  • 40
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
12:30 | Ален
В Калининграде в День Победы прошёл снегопад
14 0
11:54 | RussiaDA
В Заполярье стартовала акция "Бессмертный полк"
65 0
05.05 17:38 | Alexyo
Разбитая дорога в самом центре Йошкар-Олы
107 0
04.05 12:07 | Вася Лебедев
Ямочный ремонт дорог в Килемарах в Марий Эл