Плодородный грунт незаконно вывозят из деревни Некрасово в Республике Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 11:01
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Этот небольшой сюжет был снят по просьбе неравнодушных граждан деревни Некрасово, рассказывает автор видео. Причиной беспокойств жителей деревни Некрасовка стала разработка карьера на земле сельхозназначения.Неизвестные срезают в поле верхние слои почвы. Это, по мнению местных жителей, осуществляется незаконно - так называемыми "чёрными копателями". Скорее всего, грунт богат торфом и песком, - предполагает мобильный репортёр.
"Просто если не остановить сейчас это безобразие, то последствия деятельности "черных копателей" будут ужасны. К тому же поля просто захламляются. Килемары нуждаются в официальном карьере! Ели его не будет, то незаконные действия продолжатся. Ведь песок и торф нужен всем," - пишет мобильный репортёр.
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