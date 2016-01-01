Плодородный грунт незаконно вывозят из деревни Некрасово в Республике Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 11:01

40

40 0

Этот небольшой сюжет был снят по просьбе неравнодушных граждан деревни Некрасово, рассказывает автор видео. Причиной беспокойств жителей деревни Некрасовка стала разработка карьера на земле сельхозназначения.

40

40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185204

Неизвестные срезают в поле верхние слои почвы. Это, по мнению местных жителей, осуществляется незаконно - так называемыми "чёрными копателями". Скорее всего, грунт богат торфом и песком, - предполагает мобильный репортёр."Просто если не остановить сейчас это безобразие, то последствия деятельности "черных копателей" будут ужасны. К тому же поля просто захламляются. Килемары нуждаются в официальном карьере! Ели его не будет, то незаконные действия продолжатся. Ведь песок и торф нужен всем," - пишет мобильный репортёр.