"Бессмертный полк" в Алма-Ате (ВИДЕО)

Автор: Danirsadu Дата публикации: 11:18

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Фотографии отцов, дедов и прадедов, прошедших войну, можно увидеть сегодня на улицах Алма-Аты. Здесь провели масштабную акцию "Бессмертный полк".

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185205

По словам очевидцев, в связи с праздничным шествием в городе перекрыты несколько улиц. Ведь желающих таким образом почтить память героев Великой Отечественной войны, судя по кадрам, очень много. Ранее ожидалось, что в памятном мероприятии примут участие около 30 тысяч человек.