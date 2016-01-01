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"Бессмертный полк" в Алма-Ате (ВИДЕО)

Автор:
Danirsadu
Дата публикации:
11:18
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Фотографии отцов, дедов и прадедов, прошедших войну, можно увидеть сегодня на улицах Алма-Аты. Здесь провели масштабную акцию "Бессмертный полк".

По словам очевидцев, в связи с праздничным шествием в городе перекрыты несколько улиц. Ведь желающих таким образом почтить память героев Великой Отечественной войны, судя по кадрам, очень много. Ранее ожидалось, что в памятном мероприятии примут участие около 30 тысяч человек.

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