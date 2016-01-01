В Ростове-на-Дону отметили День Победы
- Автор:
- Denchik_3000
- Дата публикации:
- 11:59
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Нескончаемый поток из 60 000 участников "Бессмертного полка" с гордостью прошёл по улицам Ростова на Дону. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улиц города.Примечательно, что в памятном мероприятии было много не только участников, но и наблюдателей. Как видно на кадрах, вдоль маршрута “Бессмертного полка” местные жители стояли в несколько рядов и снимали плотную колонну на фото и видео.
По словам очевидцев, торжественная колонна прошла от площади Карла Маркса по улице Советской и вышла на Театральную площадь. Затем движение продолжилось по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского. При этом "Бессмертный полк" сопровождали около 500 добровольцев, а также восемь врачей и 50 студентов-медиков.
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