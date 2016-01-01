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Парад Победы сняли на видео в Ростове-на-Дону

Автор:
Denchik_3000
Дата публикации:
12:08
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По донской столице прошёл Парад Победы. Свидетелем зрелищного мероприятия на Театральной площади стал мобильный репортёр.

Местному жителю удалось снять проезд военной техники. На кадрах видно, как четыре боевые машины с оглушительным рёвом проезжают в считанных метрах от зрителей.

Всего же, по словам очевидцев, по главной площади города торжественно проехала колонна военной техники в количестве 50 спецавто. Среди них были бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", "Тигр", танки Т-72Б3, ракетные комплексы "Хризантема", "Искандер-М, "Бастион", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
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