Парад Победы сняли на видео в Ростове-на-Дону

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По донской столице прошёл Парад Победы. Свидетелем зрелищного мероприятия на Театральной площади стал мобильный репортёр.

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185208

Местному жителю удалось снять проезд военной техники. На кадрах видно, как четыре боевые машины с оглушительным рёвом проезжают в считанных метрах от зрителей.Всего же, по словам очевидцев, по главной площади города торжественно проехала колонна военной техники в количестве 50 спецавто. Среди них были бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", "Тигр", танки Т-72Б3, ракетные комплексы "Хризантема", "Искандер-М, "Бастион", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".