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Град на День Победы в Березовском районе ХМАО

Автор:
Kell_Andrey_1971
Дата публикации:
14:33
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Град шел 10 минут набралось с ведро, в честь праздника положили шампанского, спасибо погоде!

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Комментарии (0)

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