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Акция "Бессмертный Полк" прошла в Красноярске (ВИДЕО)

Автор:
alianskanku
Дата публикации:
12:17
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По улице Мира в городе Красноярске прошла колонна "Бессмертного полка". Десятки тысяч людей прошли строем с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Кроме того, участники акции развернули огромную копию Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который военнослужащими Красной Армии водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине. А также пронесли по улицам города длинную Георгиевскую ленту.

Мобильному репортёру удалось запечатлеть трогательную акцию в Красноярске на видео.
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