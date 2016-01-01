Акция "Бессмертный Полк" прошла в Красноярске (ВИДЕО)

Автор: alianskanku Дата публикации: 12:17

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По улице Мира в городе Красноярске прошла колонна "Бессмертного полка". Десятки тысяч людей прошли строем с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185212

Кроме того, участники акции развернули огромную копию Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который военнослужащими Красной Армии водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине. А также пронесли по улицам города длинную Георгиевскую ленту.Мобильному репортёру удалось запечатлеть трогательную акцию в Красноярске на видео.