Акция "Бессмертный Полк" прошла в Красноярске (ВИДЕО)
- Автор:
- alianskanku
- Дата публикации:
- 12:17
-
- 24
По улице Мира в городе Красноярске прошла колонна "Бессмертного полка". Десятки тысяч людей прошли строем с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.Кроме того, участники акции развернули огромную копию Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который военнослужащими Красной Армии водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине. А также пронесли по улицам города длинную Георгиевскую ленту.
Мобильному репортёру удалось запечатлеть трогательную акцию в Красноярске на видео.
- 24
Комментарии (0)