В Калининграде в День Победы прошёл снегопад

Автор: Ален Дата публикации: 12:30

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9 мая весенний Калининград замело снегом. Обильные осадки снял на видео мобильный репортёр.

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185213

"9 мая, а в Калининграде настоящая зима начинается!" - комментирует погодную ситуацию в городе автомобилист. С неба, как видно на кадрах, валят большие и пушистые хлопья снега. Снежная крупа, по словам автора видео, сопровождается сильным ветром.Примечательно, что температура воздуха держится около 2-4 градусов выше нуля.