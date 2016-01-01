В Калининграде в День Победы прошёл снегопад
- Автор:
- Ален
- Дата публикации:
- 12:30
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9 мая весенний Калининград замело снегом. Обильные осадки снял на видео мобильный репортёр."9 мая, а в Калининграде настоящая зима начинается!" - комментирует погодную ситуацию в городе автомобилист. С неба, как видно на кадрах, валят большие и пушистые хлопья снега. Снежная крупа, по словам автора видео, сопровождается сильным ветром.
Примечательно, что температура воздуха держится около 2-4 градусов выше нуля.
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