В Казахстане "Бессмертный полк" прошёл в городе Шымкент
- Автор:
- Timurshymkent
- Дата публикации:
- 12:55
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Многолюдно сегодня было на улицах казахстанского города Шымкент. Здесь тоже прошла памятная акция ко Дню Победы. По словам мобильного репортёра, около 15 тысяч человек прошли в плотном строю "Бессмертного полка". Под песни военных лет дети, внуки и правнуки героев, победивших фашизм, прошли по центральным улицам города с портретами славных предков. Фото с праздничного шествия прислал мобильный репортёр.
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