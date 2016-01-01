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Главная  /  Репортажи  /  В Казахстане "Бессмертный полк" прошёл в городе Шымкент

В Казахстане "Бессмертный полк" прошёл в городе Шымкент

Автор:
Timurshymkent
Дата публикации:
12:55
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Многолюдно сегодня было на улицах казахстанского города Шымкент. Здесь тоже прошла памятная акция ко Дню Победы. По словам мобильного репортёра, около 15 тысяч человек прошли в плотном строю "Бессмертного полка". Под песни военных лет дети, внуки и правнуки героев, победивших фашизм, прошли по центральным улицам города с портретами славных предков. Фото с праздничного шествия прислал мобильный репортёр.

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