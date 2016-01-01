В Казахстане "Бессмертный полк" прошёл в городе Шымкент

Автор: Timurshymkent Дата публикации: 12:55

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Многолюдно сегодня было на улицах казахстанского города Шымкент. Здесь тоже прошла памятная акция ко Дню Победы. По словам мобильного репортёра, около 15 тысяч человек прошли в плотном строю "Бессмертного полка". Под песни военных лет дети, внуки и правнуки героев, победивших фашизм, прошли по центральным улицам города с портретами славных предков. Фото с праздничного шествия прислал мобильный репортёр.