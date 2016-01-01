Последствия ямочного ремонта сняли на видео в Кашинском районе Тверской области

Автор: Boris2507 Дата публикации: 13:58

6

6 0

В начале мая 2017 года на автомобильной дороге г. Кашин - Власьево - Уницы был выполнен ямочный ремонт. Дорожники проехали 20 километров по убитой дороге, чтобы между деревней Клепцово и селом Уницы закидать асфальт песком, и то - пропуская ямы. Как выглядит проезжая часть спустя несколько дней после ремонтных работ - в репортаже мобильного репортёра