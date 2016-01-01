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Последствия ямочного ремонта сняли на видео в Кашинском районе Тверской области

Автор:
Boris2507
Дата публикации:
13:58
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В начале мая 2017 года на автомобильной дороге г. Кашин - Власьево - Уницы был выполнен ямочный ремонт. Дорожники проехали 20 километров по убитой дороге, чтобы между деревней Клепцово и селом Уницы закидать асфальт песком, и то - пропуская ямы. Как выглядит проезжая часть спустя несколько дней после ремонтных работ - в репортаже мобильного репортёра

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