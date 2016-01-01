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Убитую дорогу сняли на видео в Ростовской области

Автор:
beekeeper
Дата публикации:
13:35
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Участок в 10 километров межпоселковой дороги от хутора Драчевка до села Россошь находится в ужасном состоянии. Оь жтом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с убитой проезжей части.

С самого момента ее постройки дорога ни разу не видела капитального ремонта, только ямочный ремонт. Весной асфальт растаял раньше чем снег, по дороге ехать больше 20км/ч невозможно. На фото видно, что это не дорога, а сплошные ямы. В одном месте паводковые воды уже подмыли асфальт, есть опасность обрушения полотна дороги.

Мост через водохранилище находится в аварийном состоянии. Если мост рухнет, то будут отрезаны три населенных пункта и психо-неврологический интернат. Жители надеются, что власти, наконец, обратят внимание на ужасное состояние дороги.
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