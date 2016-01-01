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Военный парад в честь Дня Победы прошёл в Новосибирске

Автор:
polutorka
Дата публикации:
13:14
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Автомобили и мотоциклы времен Великой Отечественной войны прошли колонной по площади Ленина в Новосибирске. Кадры с главной площади города прислал мобильный репортёр.

Сначала перед военной техникой пронесли огромную копию Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который военнослужащими Красной Армии водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине. А затем - проехали Газ-67, полуторка, Эмка, Газ-69, Луаз-амфибия, мотоциклы М-72 и другая техника военных лет.

По словам очевидцев, всего в параде Победы в Новосибирске приняло участие более 1,6 тысяч человек. В составе механизированной колонны парадного расчета прошли бронеавтомобили, бронетранспортеры, пушки, боевые машины противотанкового комплекса "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", зенитно-ракетные комплексы "Оса" и С-400 "Триумф" и другие передовые образцы российской военной техники. Посмотреть на такой насыщенный Парад Победы, как видно на кадрах, пришло довольно много жителей Новосибирска.
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