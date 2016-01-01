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"Бессмертный полк" прошёл по улицам Новосибирска

Автор:
polutorka
Дата публикации:
13:39
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Тысячи новосибирцев прошли "Бессмертным полком" по Красному проспекту.

Под звуки духового оркестра жители разных возрастов и разных профессий несли в руках портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

И конечно, здесь же, в центре города, собрались многочисленные зрители, которые наблюдали за военным парадом, а затем и колонной "Бессмертного полка" и снимали посвященные Дню Победы мероприятия на свои телефоны и планшеты.
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