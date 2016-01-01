"Бессмертный полк" прошёл по улицам Новосибирска
- Автор:
- polutorka
- Дата публикации:
- 13:39
-
- 17
Тысячи новосибирцев прошли "Бессмертным полком" по Красному проспекту.Под звуки духового оркестра жители разных возрастов и разных профессий несли в руках портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
И конечно, здесь же, в центре города, собрались многочисленные зрители, которые наблюдали за военным парадом, а затем и колонной "Бессмертного полка" и снимали посвященные Дню Победы мероприятия на свои телефоны и планшеты.
- 17
Комментарии (0)