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Главная  /  Репортажи  /  Жители Кронштадта маршируют с "Бессмертным полком" в День Победы

Жители Кронштадта маршируют с "Бессмертным полком" в День Победы

Автор:
Slava04
Дата публикации:
14:08
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9 мая 2017 года Кронштадт принял участие в акции "Бессмертный полк".

Памятная колонна собрала просто огромное количество людей - особенно для такого небольшого города, - рассказывает мобильный репортёр. Участники акции от мала до велика маршировали под звуки духового оркестра. Люди приходили с цветами .воздушными шарами. Георгиевскими лентами и, конечно, портретами своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне.

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