Жители Кронштадта маршируют с "Бессмертным полком" в День Победы
- Автор:
- Slava04
- Дата публикации:
- 14:08
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9 мая 2017 года Кронштадт принял участие в акции "Бессмертный полк".Памятная колонна собрала просто огромное количество людей - особенно для такого небольшого города, - рассказывает мобильный репортёр. Участники акции от мала до велика маршировали под звуки духового оркестра. Люди приходили с цветами .воздушными шарами. Георгиевскими лентами и, конечно, портретами своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне.
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