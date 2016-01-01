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Коровы пасутся на мусорной свалке в Челябинской области (ВИДЕО)

Автор:
Алексей
Дата публикации:
14:30
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Непростая ситуация сложилась во дворе жилых домов на улице Школьной в селе Кузнецкой Челябинской области.

Рядом с многоквартирными домами и детской площадкой систематически накапливается мусор. Мусорные баки стоят переполненные, что повторяется по нескольку раз в месяц. В результате на вредный "пир" стягиваются коровы. Местные жители, по словам автора ролика, крайне недовольны ни соседством с часто не убираемой свалкой, ни такими гостями.

Люди платят практически по 5 тысяч рублей в месяц за услуги ЖКХ. Но при этом в плачевном состоянии находится не только придомовая территория. "Зимой и горячей воды нет, у всех свои обогреватели воды стоят! А так называемая детская площадка - это песочница пустая и 2 скамейки. ФКР - почти 500 рублей, и я считаю, что это деньги на ветер! Заработная плата у меня - 16т.р., нормальной работы поблизости больше нет," - рассказывает о сложившейся ситуации мобильный репортёр и просит местные власти и ЖКХ обратить внимание на проблему жителей села Кузнецкое.

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