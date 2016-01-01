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В Краснодаре отмечают День Победы

Автор:
karinesa1806
Дата публикации:
14:47
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Масштабное празднование 72-ой годовщины Победы Советских войск в Великой Отечественной войне проходит в Краснодаре.

По центральным улицам города, как сообщает мобильный репортёр, проехала колонна боевой техники времён Второй Мировой войны. Вслед за ретро-машинами пронесли огромную копию Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который военнослужащими Красной Армии водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине. Завершал праздничную процессию "Бессмертный полк".

Но много в Краснодаре было не только участников акции. За ограждениями по маршруту следования колонны военной техники и "Бессмертного полка" собрались сотни людей. Они наблюдали за действом и снимали праздник на видео.
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