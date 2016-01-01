Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Шествие "Бессмертного полка" в Челябинске

Шествие "Бессмертного полка" в Челябинске

Автор:
нет
Дата публикации:
15:17
  • 22
  • 0

Шествие "Бессмертного полка" в Челябинске.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
16:18 | lev_savinoff
Тысячи людей принимают участие в Бессмертном полке в Пскове
4 0
16:18 | Справедливый Донской край
Танк из авто в Донском Тульской области
13 0
15:36 | Uwis
На Ярославском вокзале празднуют День Победы
20 0
08.05 09:21 | rustaveli
После апрельских субботников на улицах Челябинска остались горы мусора
5 0
16:17 | vkontakte1849666
Шествие "Бессмертного полка" в Ярославле