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Песни военных лет звучали в "Поезде Победы", который прибыл на платформу "Новоиерусалимская"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:15
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9 мая с Рижского вокзала в Москве отправился "Поезд Победы". Пассажирами праздничного ретро-состава стали ветераны Великой Отечественной войны и железнодорожного транспорта. В пути ветеранов сопровождали артисты, баянисты, по радио для участников акции была проведена экскурсия, во время которой можно было узнать об интересных местах по пути следования поезда. Маршрут "Поезда Победы" прошёл мимо станций Рижского направления и завершился на станции "Новоиерусалимская", где прошёл праздничный концерт с песнями и танцами. После концерта, "Поезд Победы" вернулся на Рижский вокзал.

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