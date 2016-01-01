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Десятки жителей поселка Смолино Нижегородской области приняли участие в "Бессмертном полку"

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
15:26
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Несколько десятков жителей поселка Смолино в Нижегородской области приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Несмотря на непогоду, дождь и относительно низкую температуру дети вместе с родителями пришли на праздник Победы! В их руках были портреты дедов, прадедов и прапрадедов, которые порой ценой своей жизни спасали будущие поколения. Потомки помнят, а это главное, ведь пока жива память - жива страна и народ! Весь поселок собрался на площади у обелиска "Солдату". Люди вспоминали не только своих близких родственников, но и чествовали настоящих, живых ветеранов войны и тыла! В этом году их пришло только ЧЕТВЕРО... Хотя не совсем правильно сказать, что они сами пришли. Некоторых привезли, а других в прямом смысле принесли их дети. Спасибо им! Но мы надеемся в следующем году будет больше! Ведь только надежда умирает последней! Низкий поклон ВАМ, дорогие наши ВЕТЕРАНЫ! Ну а по дороге домой мы встретили колонну военной техники, возвращавшуюся с парада Победы в Нижнем Новгороде, и бравого танкиста, оператора-наводчика, готового в любой момент встать на защиту своей страны!

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