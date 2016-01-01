Опасная яма зияет на месте празднования Дня Победы в Челябинской области

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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Челябинской области. На показе военной техники в городе Сатка автор ролика заметил, что прямо на дороге по маршруту следования колонны зияет глубокая яма. По словам мобильного репортёра, опасная выбоина лежит на пути зрителей праздника - в том числе и юных жителей Сатки, которые засмотревшись на боевые машины, могут не заметить дефекта дороги. Примечательно, что неприятную находку автор видео обнаружил рядом с местной Администрацией