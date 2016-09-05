Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег на 9 Мая в Светогорске

Снег на 9 Мая в Светогорске

Автор:
Habib Ahmatov
Дата публикации:
16:22
  • 4
  • 0

Снег на 9 Мая в Светогорске.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
15:36 | MyJIbTiK
В Пскове идет снег
21 0
12:30 | Ален
В Калининграде в День Победы прошёл снегопад
5 0
16:16 | Leobr
Тихвинский "Бессмертный полк" 9 мая 2017 года
60 0
05.09.2016 14:53 | art112
Дорога «в решето» лежит на пути автомобилистов в Светогорске