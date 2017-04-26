Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Танк из авто в Донском Тульской области

Танк из авто в Донском Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
16:18
  • 4
  • 0

В Донском жители города отмечают 9 Мая! Из автомобиля "ВАЗ" сделали макет танка и прицепили пушку.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
16:18 | lev_savinoff
Тысячи людей принимают участие в Бессмертном полке в Пскове
13 0
15:36 | Uwis
На Ярославском вокзале празднуют День Победы
18 0
29.04 17:00 | Справедливый Донской край
В городе Донской горит свалка химических веществ (26.04.2017)
39 0
29.04 12:52 | Справедливый Донской край
Очень теплая погода в Донском Тульской области ( 29.04.2017)
16 0
15:10 | gitxoroshco
Танк Т-34 принял участие в Параде Победы в Омске