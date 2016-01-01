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Тихвинский "Бессмертный полк" 9 мая 2017 года

Автор:
Leobr
Дата публикации:
16:16
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В Городе воинской славы Тихвине как и прошлые годы праздник Победы начался с районного смотра строя и песни. Здесь только часть фото - автор видео вместе с ветеранами ездили в это время на братское кладбище (Николина гора). где возложили цветы на воинских захоронениях. Затем на площади маршала Мерецкова - праздничный митинг. После него - шествие "Бессмертный полк" к площади Свободы. где также похоронены многие воины. Потом - концерты и вечером праздничный фейерверк. Поддерживаю пожелание тихвинок - возложение цветов на братском кладбище делать как и много лет назад - до шествия по городу, что будет более удобно сотням и тысячам жителей. С Днем Победы и всех, кого фотографировал после видеосьемки!

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