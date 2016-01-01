Тысячи людей принимают участие в Бессмертном полке в Пскове

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Сегодня, 9 мая 217 года, когда вся наша Родина отмечает день Великой Победы нашего народа в Отечественной Войне, по всем городам и селам России прошел Бессмертный полк. Торжественное шествие состоялось и в Пскове, где участниками парада, посвященного Дню Победы стали многие тысячи псковичей. В этом году Бессмертный полк как никогда многочислен. С каждым годом все больше и больше россиян выходят с портретами своих дедов и бабушек, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу ради нашей жизни.