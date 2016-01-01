Парад Победы и Бессмертный полк в Ступинском районе Московской области

Автор: StuPPvir Дата публикации: 17:40

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Праздничный парад в подмосковном Ступино открыла колонная байкеров. Затем по площади прошли парадные расчёты военных частей и военно-патриотических клубов Ступинского района. Затем по площади проследовала колонная военной техники. В завершении парада на площадь вступил "Бессмертный полк" многочисленные участники памятной акции несли портреты своих близких - Ветеранов Великой Отечественной войны не доживших до сегодняшнего дня.