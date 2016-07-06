День Победы в Днепропетровске: десятки тысяч людей и провокации радикалов

Автор: megaprofi Дата публикации: 18:44

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Утренняя провокация ветеранов так называемой «антитеррористической операции» и последовавшие за ней столкновения с горожанами, в целом, не повлияли на желание днепропетровцев отметить День Победы у Монумента Вечной Славы. Нападки киевских властей на День Победы, в этом году возымели обратный эффект: людей пришло в разы больше, жители и гости города приходили целыми семьями. Люди собирались в группы и пели о Великой Отечественной войне.