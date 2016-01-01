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Поезд Победы в автопробеге в Крыму

Автор:
prorabspmk
Дата публикации:
00:38
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Ко Дню Победы сделали паровоз своими руками. И проехали на нем в автопробеге по Республике Крым.

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