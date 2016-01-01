Теперь у нас в Краснодаре другие герои

Автор: Аноним Дата публикации: 00:08

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Краснодар, Фестивальный микрорайон, улица Тургенева. Вышел сотрудник ГИБДД на проезжую часть перекрыть движение, хотел зааплодировать, что в честь 9-го Мая 2017 года перекрыли движение, чтобы пара стариков перешла беспрепятственно дорогу, думаю малость, а тронул в самое сердце. Но увы, как оказалось он перекрыл движение для того, чтобы на чёрном БМВ кавказец за рулем мог пересечь встречную полосу и поехать по своим делам. После того как БМВ удалилось, сотрудник ГИБДД помахал палочкой, что можно продолжить движение всем, не замечая, что старики уже вышли на середину дороги. Стыд и позор таким блюстителям порядка. Время было около 15 часов 9-го мая 2017 года.