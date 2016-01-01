Исполнение песни "Журавли" в память о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны на Тверской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:39

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На Тверской площади состоялась акция, посвященная Дню Победы. Артисты проекта Библиотечник Театра Школа драматического искусства, певица и актриса театра Практика Юлия Волкова и Оркестр одиноких сердец исполнили песню "Журавли" на стихи Расула Гамзатова песни Марка Бернеса . Инсталляция Журавли, посвященная солдатам, погибшим во время военных действий. На украшение инсталляции ушло боле 8.000 живых гвоздик красных и белых. Горожане и гости столицы подпевали артистам.