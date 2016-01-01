Снегопад в городе Нелидово Тверской области на 9 Мая

Автор: iizikul Дата публикации: 21:56

13

13 0

Только пришёл с концерта в городе Нелидово Тверской области в честь 9 Мая, взглянул в окно, а там посыпался снег.