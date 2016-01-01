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Снегопад в городе Нелидово Тверской области на 9 Мая

Автор:
iizikul
Дата публикации:
21:56
  • 13
  • 0

Только пришёл с концерта в городе Нелидово Тверской области в честь 9 Мая, взглянул в окно, а там посыпался снег.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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