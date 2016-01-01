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Пролет авиации во время Парада Победы в Новосибирске

Автор:
polutorka
Дата публикации:
20:41
  • 11
  • 0

В Параде приняли участие самолеты и вертолеты.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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