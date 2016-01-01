Журавли над шествием "Бессмертный полк" в городе Тольятти

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Друзья, с Праздником! Потрясающий случай, свидетелем которого я оказался, произошел сегодня во время шествия "Бессмертный полк" в городе Тольятти. На встречу нашей колонне, довольно низко, появился журавлиный клин, что само собой большая редкость над огромным городом, затем стая журавлей дала полукруг над шествием и скрылась в прежнем направлении. Многие с восхищением провожали журавлей взглядом. Люди старшего возраста запели песню на стихи Расула Гамзатова, со словами:

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185276

"Мне кажется порою, что солдаты,С кровавых не пришедшие полей,Не в землю эту полегли когда-то,А превратились в белых журавлей."Потрясающе! Не передаваемое чувство!