Журавли над шествием "Бессмертный полк" в городе Тольятти
- Автор:
- Burtovoi_Ivan
- Дата публикации:
- 21:25
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- 4
Друзья, с Праздником! Потрясающий случай, свидетелем которого я оказался, произошел сегодня во время шествия "Бессмертный полк" в городе Тольятти. На встречу нашей колонне, довольно низко, появился журавлиный клин, что само собой большая редкость над огромным городом, затем стая журавлей дала полукруг над шествием и скрылась в прежнем направлении. Многие с восхищением провожали журавлей взглядом. Люди старшего возраста запели песню на стихи Расула Гамзатова, со словами:"Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей."
Потрясающе! Не передаваемое чувство!
- 4
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