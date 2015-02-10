Бессмертный полк прошел в Афинах

Автор: Tatiana Khomenko Дата публикации: 23:06

5

5 0

Бессмертный полк в Афинах, Греция, 09.05.2017 возглавила дочь Героя Советского Союза, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом 1 мая 1945 года, Мелитона Кантария Циала Мелитоновна Кантария, проживающая в Греции. В строй Бессмертного полка, прошедшего по самому центру Афин и возложившего венок у мемориала Неизвестному солдату у парламента Греции, собрал более 3000 человек, как представителей русскоязычной диаспоры, так и греков. Татьяна Хоменко, Российский центр науки и культуры в Афинах (FB: @rcnkingreece)