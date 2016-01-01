День Победы в селе Верхние Татышлы Республики Башкортостан
- Автор:
- rashitgaray
- Дата публикации:
- 00:27
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72-ю годовщина со Дня Победы отметили в селе Верхние Татышлы Республики Башкортостан. День был солнечный, тёплый. Очень красиво прошел Бессмертный полк. Очень понравилось, как отметили праздник. После торжественного марша был очень красочный концерт, посвященный празднику Победы. Ветеранов в районе осталось около десяти человек из тех 2500, кто вернулся. Ушли на фронт около 9000 человек.
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