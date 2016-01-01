Забытый уборщиками двор в Санкт-Петербурге

Автор: Stevik Дата публикации: 23:09

2

2 0

Уже несколько недель во дворе по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 10 не проводится уборка. В таком вот виде мы встречаем 9 Мая.