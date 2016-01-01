Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Забытый уборщиками двор в Санкт-Петербурге

Забытый уборщиками двор в Санкт-Петербурге

Автор:
Stevik
Дата публикации:
23:09
  • 2
  • 0

Уже несколько недель во дворе по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 10 не проводится уборка. В таком вот виде мы встречаем 9 Мая.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
14:30 | Алексей
Коровы пасутся на мусорной свалке в Челябинской области (ВИДЕО)
49 0
16:18 | lev_savinoff
Тысячи людей принимают участие в Бессмертном полке в Пскове
6 0
22:55 | Rashpil1972
Салют в Питере вид с Литейного моста
23 0
08.05 19:05 | Sasha
Мусор на центральном автовокзале в Симферополе в Республике Крым