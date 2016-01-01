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Рейсовый автобус влетел в забор после ДТП на Люблинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:51
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На юго-востоке Москвы в районе Марьино произошло ДТП с участием автобуса. На пересечении улицы Люблинская с Новочеркасским бульваром легковой автомобиль "Фольксваген" столкнулся с рейсовым автобусом. После столкновения автобус пересек проезжую часть, вылетел на газон, где пробил забор и остановился. К счастью в результате аварии никто серьезно не пострадал, пассажиров в автобусе в момент ДТП не было. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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