Рейсовый автобус влетел в забор после ДТП на Люблинской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 22:51

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На юго-востоке Москвы в районе Марьино произошло ДТП с участием автобуса. На пересечении улицы Люблинская с Новочеркасским бульваром легковой автомобиль "Фольксваген" столкнулся с рейсовым автобусом. После столкновения автобус пересек проезжую часть, вылетел на газон, где пробил забор и остановился. К счастью в результате аварии никто серьезно не пострадал, пассажиров в автобусе в момент ДТП не было. Все обстоятельства случившегося выясняются.