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Салют в честь Дня Победы на северо-западе столицы

Автор:
mars66
Дата публикации:
23:00
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Салют в честь Дня Победы на северо-западе Москвы в районе Митино. Салютные установки стояли в районе ландшафтного парка.

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