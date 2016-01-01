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Праздничный салют в Перьми

Автор:
romanperm159
Дата публикации:
09.05 23:27
  • 22
  • 1

Салют в Перми с расстояния 50 Метров.

Пермь Салют 9 мая 2017 50 метров! . Видео 1

Пермь Салют . Видео 1

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

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