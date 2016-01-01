Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Салют в День Победы на Воробьёвых горах

Салют в День Победы на Воробьёвых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
09.05 23:23
  • 16
  • 0

Сотни горожан и гостей столицы пришли на Воробьёвы горы, чтобы посмотреть праздничный салют.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 1
00:44 | AlTeg()
Салют в честь Дня Победы в парке Кузьминки на юго-востоке Москвы
4 0
00:38 | prorabspmk
Поезд Победы в автопробеге в Крыму
13 0
09.05 23:27 | LaimeLaim
Мультимедийная праздничная инсталляция на крыше Лужников
12 0
00:16 | Sargo
Красивейший салют на северо-востоке Москвы