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Мультимедийная праздничная инсталляция на крыше Лужников

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
09.05 23:27
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На крыше Лужников транслировалась праздничная мультимедийная инсталляция: символ Дня Победы георгиевская лента и триколор.

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