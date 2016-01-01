Пассажирский автобус и автомобиль "Фольксваген" столкнулись на Люблинской улице

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09.05 23:21

62

62 0

Поздно вечером, 9 мая на юго-востоке Москвы произошло ДТП. Напротив дома № 171 по Люблинской улице столкнулись пассажирский автобус №280 и автомобиль "Фольксваген". Как рассказали очевидцы, автомобиль вылетел на встречную полосу. Водитель автобуса уходя от столкновения, задел иномарку, затем сам вылетел на встречную полосу. На скорости он снёс ограждение и забор. На месте дежурят два экипажа ДПС. Машины получили механические повреждения. Все обстоятельства аварии выясняются.