Пассажирский автобус и автомобиль "Фольксваген" столкнулись на Люблинской улице
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 09.05 23:21
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Поздно вечером, 9 мая на юго-востоке Москвы произошло ДТП. Напротив дома № 171 по Люблинской улице столкнулись пассажирский автобус №280 и автомобиль "Фольксваген". Как рассказали очевидцы, автомобиль вылетел на встречную полосу. Водитель автобуса уходя от столкновения, задел иномарку, затем сам вылетел на встречную полосу. На скорости он снёс ограждение и забор. На месте дежурят два экипажа ДПС. Машины получили механические повреждения. Все обстоятельства аварии выясняются.
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