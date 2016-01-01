Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пассажирский автобус и автомобиль "Фольксваген" столкнулись на Люблинской улице

Пассажирский автобус и автомобиль "Фольксваген" столкнулись на Люблинской улице

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
09.05 23:21
  • 62
  • 0

Поздно вечером, 9 мая на юго-востоке Москвы произошло ДТП. Напротив дома № 171 по Люблинской улице столкнулись пассажирский автобус №280 и автомобиль "Фольксваген". Как рассказали очевидцы, автомобиль вылетел на встречную полосу. Водитель автобуса уходя от столкновения, задел иномарку, затем сам вылетел на встречную полосу. На скорости он снёс ограждение и забор. На месте дежурят два экипажа ДПС. Машины получили механические повреждения. Все обстоятельства аварии выясняются.

  • 62
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 1
00:44 | AlTeg()
Салют в честь Дня Победы в парке Кузьминки на юго-востоке Москвы
71 0
09.05 22:51 | denis947
Рейсовый автобус влетел в забор после ДТП на Люблинской улице
18 0
09.05 23:53 | Гринфельд Павел
В честь Дня Победы на юго-востоке Москвы прогремел праздничный салют