Салют Победы в Саранске

Автор: Тимур Ахметдинов Дата публикации: 09.05 23:38

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В городе Саранске Республики Мордовия во время праздничного салюта один из залпов сработал неправильно и произошёл взрыв прямо в месте пуска.