Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Салют Победы в Саранске

Салют Победы в Саранске

Автор:
Тимур Ахметдинов
Дата публикации:
09.05 23:38
  • 8
  • 0

В городе Саранске Республики Мордовия во время праздничного салюта один из залпов сработал неправильно и произошёл взрыв прямо в месте пуска.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 1
00:44 | AlTeg()
Салют в честь Дня Победы в парке Кузьминки на юго-востоке Москвы
142 0
19.04 17:16 | Александр Смирнов
Авария на трассе Нижний Новгород - Саратов недалеко от Саранска
23 0
21.04 12:52 | europeanm
Разбитые дворовые проезды в городе Ковылкино Республики Мордовия