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Салют Победы в Рязани

Автор:
SergeyK
Дата публикации:
00:04
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  • 0

В честь Дня Победы в Рязани прозвучал праздничный салют.

  • 8
  • 0

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