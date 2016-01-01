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Полнолуние над Москвой

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:26
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Вечером над Москвой на время разошлись тучи и появилась полная луна.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

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