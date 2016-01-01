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Бетономешалка перевернулась в результате ДТП на Каширском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:10
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На юге Москвы в результате ДТП перевернулась бетономешалка. Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома 26. Бетоносмеситель столкнулся с автомобилем ВАЗ после чего опрокинулся на бок. Из смесителя на проезжую часть вытек бетон. Оба водителя серьезно не пострадали. Для ликвидации последствий аварии на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. С помощью спецкрана бетономешалку поставили на колеса.

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