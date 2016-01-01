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Панорама салютов отгремевших по всей столице вечером 9 Мая

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
05:41
  • 20
  • 1

Залпы салютов отгремели по всей столице. Несколько салютов стреляли одновременно 10 минут.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    03:39
    Если вы видите один файл, значит второй утонул на конвертации.
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