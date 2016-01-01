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Празднование Дня Победы в Павлодаре

Автор:
Htov1985
Дата публикации:
07:47
  • 6
  • 0

Сын марширует на празднике в честь Дня Победы, под песню "Идет солдат по городу".

  • 6
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Комментарии (0)

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