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Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в Дмитрове Московской области 10 мая

Снегопад в Дмитрове Московской области 10 мая

Автор:
mon-oven
Дата публикации:
07:40
  • 11
  • 0

Зима опять вернулась в Дмитров. Вот такая вот аномалия природы!

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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