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Праздничный салют в Кронштадте

Автор:
Паблик .фото видео. Кронштадт
Дата публикации:
08:59
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Хоть на улице и было очень холодно, но жители Кронштадта с большим нетерпением ждали и дождались яркого красивого салюта.

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